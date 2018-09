Milleproroghe e bando periferie a Imperia. Di Muro: “Il governo vuole salvaguardare i finanziamenti già riconosciuti”

Imperia. L’onorevole Flavio di Muro in merito al decreto milleproroghe e al bando periferie commenta: “Ieri sera il Premier Conte ha ascoltato con grande disponibilità le istanze dell’Anci e con i sindaci presenti ha condiviso l’obiettivo di avviare un percorso per giungere alla migliore soluzione possibile e nei tempi più rapidi. La soluzione che il Governo intende adottare è quella di inserire nel primo decreto utile (successivo alla conversione del Milleproroghe) una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata.

In sostanza, questo garantirà un’agevole prosecuzione dei progetti già esecutivi, fondamentali per mettere le amministrazioni comunali nelle condizioni di garantire ai cittadini servizi e investimenti, offrendo le risorse necessarie sulla base del reale stato di avanzamento dei progetti. Purtroppo ci troviamo a dover mettere mano a un pasticcio del Governo precedente a guida Partito Democratico che ha comportato nella fattispecie una sentenza negativa della Corte Costituzionale.

A Imperia quindi, che vede il riconoscimento di un contributo di 18 milioni di euro per la realizzazione della pista ciclabile e la riqualificazione del parco urbano, nessuno da Roma ha intenzione di fare un dispetto, di inficiare la sua posizione in graduatoria o di entrare nel merito del progetto. Si vuole salvaguardare il finanziamento nel rispetto della legge, anche e soprattutto a garanzia degli amministratori comunali e dell’apparato amministrativo che sono tenuti a deliberare i relativi atti”.