Ventimiglia. Almeno due migranti sono bloccati da oltre due ore sulla sommità di una parete rocciosa alta oltre 100 che sovrasta la frontiera di Ponte San Luigi.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, il nucleo SAF da Imperia, i carabinieri con il loro comandante, il capitano Francesco Giangreco, e la polizia.

I migranti tengono in mano due torce. Una di queste è caduta al suolo poco dopo mezzanotte. Al momento non si sa se anche il migrante che la teneva in mano sia caduto con essa.

Trattandosi di territorio di competenza francese, sono attesi i sapeur pompier.