Meditaggiasca, Piana: “La Regione è vicina a chi coniuga l’amore per la propria terra con la sensibilità storica”

Taggia. Nel fine settimana il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato alla manifestazione Meditaggiasca, che si è svolta a Taggia e ha offerto ai visitatori della tradizionale esposizione di oliva taggiasca anche uno show coking con quattro chef “stellati”.

In questa occasione la cittadina dell’imperiese è entrata ufficialmente a far parte dei “Borghi più belli d’Italia”.

“La collaborazione stretta fra gli amministratori di Taggia e la comunità locale – dichiara il presidente – ha ottenuto un importante risultato perché è riuscita a unire alla solida qualità delle produzioni locali il valore di una storia antica e preziosa, che insieme hanno permesso di ottenere uno dei più ambiti riconoscimenti a livello italiano che potrà trainare nuovi flussi turistici in tutto il ponente ligure”.

“La Regione – ha concluso – sosterrà sempre enti locali, associazioni e organizzazioni di cittadini liguri che, come avviene a Taggia, coniugano l’amore per la propria terra con la sensibilità storica e lo spirito imprenditoriale”.