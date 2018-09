Martedì a Vallecrosia i funerali di Giovanni Palumbo: il medico ucciso a Sanremo

Vallecrosia. Verranno celebrati martedì 2 ottobre, presso la chiesa di Maria Ausiliatrice i funerali del medico legale Giovanni Palumbo, ucciso lo scorso giovedì 27 settembre, nel suo studio di via Antonio Fratti a Sanremo. Per il delitto è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario premeditato Vincenzo Mercurio, 54 anni, ex commerciante ambulante di Ventimiglia.

Sembra ormai chiaro che il movente dell’efferato omicidio sia riconducibile ad una vendetta di Vincenzo Mercurio contro il medico, reo, nella mente dell’arrestato, di non aver realizzato, o di averla realizzata “contro”, una perizia che lo stesso Mercurio, ipovedente, aveva richiesto al professionista per ottenere la pensione di invalidità.

Giovanni Palumbo lascia i figli Gaia e Daniele, la moglie Barbara e la mamma Renata.