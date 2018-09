Madonna delle Virtù a Ventimiglia, si conclude un altro progetto del bilancio partecipativo

Ventimiglia. Domani alle 12 la Giunta Comunale e i proponenti del progetto del bilancio partecipativo dedicato al miglioramento della strada che porta al Santuario della Madonna delle Virtù si riuniranno per la conclusione dei lavori.

Vincitore della fascia di categoria dei 10.000 €, questo progetto è il primo a realizzarsi per l’edizione 2018 del bilancio partecipativo. L’appuntamento, per chi non conosce bene i luoghi e desidera far parte del gruppo, è alle 11.50 davanti al cimitero di Roverino.