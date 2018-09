Lutto nella diocesi di Albenga-Imperia: è morto don Aldo Rosso

Imperia. Alle 5 del mattino di oggi, dopo aver ricevuto l’Unzione degli Infermi, è deceduto all’Ospedale di Imperia, don Aldo (Edoardo) Rosso.

Nato a Pietrabruna il 25 aprile 1946, frequentò gli studi teologici presso il seminario vescovile di Albenga. Venne ordinato diacono dal vescovo mons. Alessandro Piazza nella Cattedrale di Albenga, il 25 giugno 1971 e successivamente, il 10 febbraio 1973, sacerdote.

In diocesi ricoprì numerosi incarichi, tra i principali fu vice parroco al Cuore Immacolato di Maria in Andora; vicario parrocchiale di San Pio X in Loano; parroco di Dolcedo tra il 1984 e il 1992 e nel medesimo periodo, responsabile di Villatalla, Valloria e Tavole. Parroco di Leca d’Albenga tra il 1992 e il 1996; tra il 1996 e il 2011 parroco di Civezza, Poggi e Pietrabruna.

Don Aldo verrà ricordato anche per il suo impegno profondo nell’Azione Cattolica diocesana di cui si occupò a livello ufficiale in svariati periodi, per il suo essere presente ai campi con il suo sorriso e la sua musica, che tanto amava. Tra i testi che ci lascia in ricordo, il più conosciuto e significativo resterà “Forse”.

Il rito funebre con le esequie saranno celebrati da monsignor Guglielmo Borghetti giovedì 20 settembre alle 15,30 nella chiesa Concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri, a Imperia. La sua anima riposi ora tra le braccia amorose di Cristo nostro Redentore.