L’Ospedaletti Calcio punta sul settore giovanile, Espinal: “La nostra ambizione è fare un’Accademia”

Ospedaletti. E’ iniziata la nuova stagione calcistica degli Orange, che quest’anno puntano a migliorare e far crescere ulteriormente il proprio settore giovanile attraverso l’introduzione di nuove figure specializzate e la modernizzazione della struttura.

“Quest’anno ci sono stati tanti cambiamenti, oltre a migliorare lo staff tecnico che ogni anno cerchiamo di migliorare attraverso persone qualificate, rispetto agli altri anni, stiamo migliorando anche le strutture. Era la prima cosa che avevamo in mente per quest’anno e ci siamo riusciti anche grazie al Comune” - afferma José Espinal, responsabile del settore giovanile

“Dopo il successo dell’anno scorso abbiamo bisogno di qualcosa di diverso. Per le nostre ambizioni il campo non poteva più soddisfare le nostre aspettative. Questo intervento è la riprova che l’Ospedaletti Calcio crede nel settore giovanile – continua - Il campo sarà rifatto ad ultima generazione, questo perché la nostra ambizione è di poter fare un giorno un’Accademia e quindi abbiamo bisogno delle strutture. Non si può migliorare il movimento se non abbiamo le strutture”.

“I numeri siamo riusciti a farli, stiamo crescendo anche di qualità, ogni anno introduciamo figure importanti, come lo psicologo, che farà un lavoro più incisivo rispetto all’anno scorso, lavoriamo con la palestra e con preparatori atletici. Inoltre sempre più professionisti ci aiutano a migliorare il nostro settore giovanile, che vuole diventare un punto fermo e di riferimento nel Ponente” – rivela José.