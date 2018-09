Lo Yacht Club Sanremo organizza il 35° Campionato Invernale West Liguria

Sanremo. Il 35° Campionato Invernale West Liguria, a cura dello Yacht Club Sanremo, si terrà dal 20 ottobre al 28 aprile.

La prima tappa è abbinata al Trophèe Grimaldi. Si torna in acqua sabato 17 e domenica 18 novembre, i week end dell’1-2 e 15-16 dicembre con Autunno in Regata, sabato 12 e domenica 13 gennaio, sabato 26 e domenica 27 gennaio con Inverno in Regata, sabato 16 e domenica 17 febbraio con il Festival della Vela, sabato 27 e domenica 28 aprile con il Trofeo Cozzi.