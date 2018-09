Lo storico Gandolfo all’Accademia della Crusca: “Sanremesità nuovo termine nel vocabolario”

Sanremo. Lo storico sanremese Andrea Gandolfo ha scritto all’Accademia della Crusca per proporre l’inserimento nel vocabolario della lingua italiana di un termine che riguarda la città di Sanremo. Di seguito la lettera:

“Sono un laureato in Lettere di Sanremo e, dopo aver appreso che la Vostra Accademia ha recentemente accolto come nuova parola della lingua italiana il termine “petaloso”, proposto da un bambino delle scuole elementari, vorrei proporre anch’io una nuova parola al Vostro Comitato per la lingua italiana, che riguarda la mia

città, la sua storia e le sue tradizioni.

La parola che vorrei proporre alla Vostra cortese attenzione, non ancora registrata in nessun vocabolario della lingua italiana, è “sanremesità”, nel significato di “caratteristica di ciò che è sanremese”, con particolare riferimento alla storia, alle tradizioni, al folklore, al dialetto e alla cultura di Sanremo, che nel corso della sua millenaria storia ha dato insigni personalità del mondo dell’arte, della scienza, della musica e della letteratura.

Sperando che la mia proposta possa essere da Voi accolta e la parola da me suggerita possa essere annoverata un giorno tra le parole della lingua italiana”.