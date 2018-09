Lingua italiana in Francia: negli istituti di Mentone arrivano le classi bilingue

Mentone. Prende il via in questo anno scolastico 2018-2019 il potenziamento dell’insegnamento della lingua italiana nelle scuole della Città dei Limoni. Secondo quanto riporta il Nice-Matin, infatti, sono due i plessi scolastici mentonesi che quest’anno offrono agli studenti la possibilità di imparare la lingua italiana in classi bilingue, l’istituto Frédéric Mistral e quello della Condamine.

In entrambi i plessi, è stata creata una vera e propria classe bilingue italiano/francese, dove gli studenti potranno imparare le materie scolastiche in entrambe le lingue.

Nel corso francese CP, l’approccio con l’italiano si terrà solo oralmente, mentre nel terzo ciclo (CM1 e CM2), anche per iscritto.

Nei progetti scolastici della città di Mentone, si era prevista la creazione di una sezione internazionale, in collaborazione con il consolato d’Italia, ma l’idea è stata rinviata.

Aspettando il debutto del progetto, gli studenti potranno approfittare delle competenze del “Comitato per le attività linguistiche e culturali italiane”, composto da ricercatori provenienti da Venezia e studenti del campus Sciences Po.