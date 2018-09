Lieve scossa di terremoto a largo di Imperia

Imperia. Un terremoto (esplosione) di magnitudo ML 1.6 è avvenuto nella zona Costa Ligure Occidentale (Imperia) intorno alle 12,20 ad una profondità di zero chilometri a largo delle coste di Imperia e, per esattezza, alle coordinate geografiche (lat, lon) 43.84, 8.16. Non si sono registrati danni a cose o persone.

Il terremoto è stato localizzato da Sala Sismica INGV-Roma.