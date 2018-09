Ranzo. Ennesima trasferta per l’Ecole de Savate et Ranzo-Do Chausson de Rue di Ranzo a Rimini in occasione della finale nazionale della manifestazione organizzata dal Coni denominata “Trofeo CONI Kinder +

Sport 2018” che si svolgerà a Rimini dal 21 al 23 settembre.

Le giovanissime atlete portacolori della nota Scuola di Arti Marziali imperiese sono Melissa Gastaldi e Daisy Corro, già campionesse liguri e componente femminile della squadra della regione Liguria. Ogni anno, migliaia di giovani atleti si sfidano nelle diverse competizioni regionali con un unico obiettivo: rappresentare la propria Regione alla Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport e quest’anno nella fase nazionale si contano le tremila presenze.

Il “Trofeo CONI Kinder+Sport” è un uno dei principali progetti nazionali multisportivi per gli atleti Under 14 (fascia d’età 10-14), tesserati presso le ASD/SSD regolarmente iscritte al Registro Nazionale del CONI. Un progetto ispirato ai valori del fair play e del rispetto delle regole, che nasce con l’obiettivo di valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva attraverso una forte sinergia tra il CONI, gli organismi sportivi e le tante società sportive affiliate. Anche il programma tecnico elaborato dalle Federazioni partecipanti è volto a sostenere tale obiettivo promozionale, proponendo nuove formule di gioco che prevedono la presenza di rappresentative miste, elemento di grande valenza educativa per la crescita delle ragazze e dei ragazzi.

Gli insegnanti dell’Ecole de Savate et Ranzo-Do Chausson de Rue fervidi sostenitori di tali valori ogni anno organizzano corsi dedicati ai giovanissimi e non nelle sedi di Imperia, Pieve di Teco, Ranzo, Taggia.