Le scuole dell’Imperiese tra le peggiori d’Italia. Così dicono i presidi

Provincia. A poco meno di una settimana dal suono della prima campanella, il 17 settembre, i presidi bocciano le scuole dell’Imperiese. È quanto emerge dai questionari di autovalutazione dove il Miur ha chiesto ai dirigenti scolastici di dare i voti ai propri istituti. Pagelle pubblicate su Italiani.Copp in cui le scuole della provincia di Imperia hanno fatto incetta di sufficienze scarse, collocandosi al 101esimo posto su 107 nella classifica nazionale.

Davanti soltanto alle province di Olbia-Tempio, Rovigo, Carbon-inglesias, Nuoro, Enna, l’Imperiese ha conseguito un punteggio medio di 4,7 su base 7. Non è andata tuttavia meglio nelle restanti province liguri, con Genova e La Spezia che hanno entrambe preso 4,8 e Savona 5.

La voce in cui le scuole della provincia di Imperia hanno mostrato di avere molte lacune è “Risultati prove standardizzate nazionali” in cui hanno acquisito 4,1: un punteggio in più rispetto a Genova e La Spezia (4,0) e due in meno di Savona (4,2). Meglio invece per “Sviluppo” 4,4 (Savona 4,8; Genova 4,8; La Spezia 4,6); “Competenze chiave e di cittadinanza” 4,5 (Savona 5,1; Genova 4,8; La Spezia 4,6); “Risultati a distanza 4,5” (Savona 5,1; Genova 4,8; La Spezia 4,8); “Curricolo, progettazione e valutazione” 4,6 (Savona 4,4; Genova 4,6; La Spezia 4,6); “Continuità e orientamento” 4,8 (Savona 5,1, Genova 5,0; La Spezia 4,9). 4,8 è il risultato conseguito anche alla voce “Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie”, dove però le altre province liguri hanno sempre fatto meglio: Savona 5,3; Genova 5,0; La Spezia 5,0.

Le categorie in cui le scuole dell’Imperiese hanno mostrato di aver studiato un po’ di più, infine, sono: “Risultati scolastici” 4,9 (Savona 5,1; Genova 5,0; La Spezia 5,1); “Orientamento strategico/organizzazione della scuola” 4,9 (Savona 5,2; Genova 5,0; La Spezia 4,8); “Inclusione e differenziazione” 5,0 (Savona 5,4; Genova 5,2; La Spezia 5,6).