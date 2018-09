Le Camere dei Fiori, un dolce soggiorno nel cuore di Sanremo

Sanremo. Un ambiente nuovo, moderno, dotato di tutti i comfort necessari per regalarti un dolce soggiorno, in posizione strategica. Sono Le Camere dei Fiori, la struttura ricettiva che omaggia Sanremo e le sue coltivazioni floreali.

In piazza Eroi Sanremesi 42, Le Camere dei Fiori affitta stanze suggestive, ciascuna contraddistinta da un tema floreale differente per dare luce, colore e profumo ai chi sceglie di trascorrere le sue vacanze o anche solo il fine settimana nella Città dei Fiori.

Ci sono ad esempio Orchidea e Petunia, ideali per le coppie, o Rosa, la prescelta dalle famiglie. In totale la struttura mette a disposizione tre camere tutte dotate di tv, wifi, cassaforte, climatizzatore e balcone con vista sulla città. Disponibili anche biciclette per scoprire la bellissima Cycling Riviera.

Per rendere ancora più unico ed esclusivo il soggiorno dei suoi ospiti, Le Camere dei Fiori ha all’attivo convenzioni con spiagge, bar e ristoranti, tra cui La trattoria del Porto da Nicò in piazza Bresca.

Per informazioni chiama al +39 3936217310 o scrivi a info@lecameredeifiori.it

Visita anche il sito www.lecameredeifiori.it