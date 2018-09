Lavori di Amaie in zona Foce a Sanremo, disservizi idrici dalle 8 alle 12 di mercoledì 12 settembre

Sanremo. Nella mattinata di mercoledì 12 settembre, Amaie spa effettuerà urgenti interventi di riparazione

alla condotta idrica presente in C.so Marconi, nel territorio del Comune di Sanremo.

Per effetto dell’intervento si verificherà, a partire dalle 8 e sino a fine lavori, presumibilmente intorno

alle 12,30 dello stesso giorno, la sospensione della fornitura idrica alle utenze LATO MARE di C.so Marconi nel tratto compreso fra l’incrocio con Via P.Semeria ed il sottopasso di accesso ai bagni Kontiki.

Nello stesso periodo temporale potranno anche registrarsi cali di pressione alle utenze lato monte dello

stesso tratto di strada nonché a quelle presenti in Via P.Semeria (zona bassa), Via Panizzi, C.so Matuzia, Corso Inglesi (zona a valle della Caserma C.C.); al termine delle operazioni di riparazioni potranno rivelarsi casi di torbidità o di opalescenza, conseguenti alla ripresa del deflusso dell’acqua nelle tubazioni: tali manifestazioni tenderanno, comunque, ad attenuarsi nella stessa giornata.

Confidando nella comprensione della clientela aziendale per l’involontario disagio arrecato, si assicura che

l’Amie spa provvederà, per quanto possibile, a limitare le problematiche sopra evidenziate, ponendo in essere

tutti gli accorgimenti tecnici utili a mitigare i fenomeni in parola.