Lavori di Aiga a Ventimiglia, chiude via Tenda del tratto tra via Gianchette e via XXV Aprile

Ventimiglia. La società Aiga comunica che nella giornata di giovedì 27 settembre procederà alla chiusura dei lavori di posa della nuova tubazione dell’acquedotto in corso in via Tenda, con asfaltatura del sedime stradale oggetto di intervento.

Per tale motivo vi sarà una modifica del traffico stradale con chiusura di via Tenda del tratto via Gianchette- via XXV Aprile dalle 8 alle 16. Sarà consentito il transito ai residenti per motivi di urgenza.