Lavagnese-Sanremese, Fava: “Vittoria importante su un campo difficile”

Sanremo. Il campionato della Sanremese inizia con una spettacolare vittoria sul difficile campo della Lavagnese.

Una gara tesa e combattuta, risolta da Spinosa al 90’ per la gioia dei tifosi matuziani presenti al “Riboli” di Lavagna.

“Vittoria importante su un campo difficile contro una squadra messa molto bene in campo da un grande allenatore come Tabbiani – ha aggiunto il direttore generale Giuseppe Fava – abbiamo fatto un primo tempo un po’ contratto, molto meglio il secondo. Dedichiamo la vittoria a Molino dopo l’infortunio in allenamento di sabato. Domenica, salvo complicazioni, sarà di nuovo in campo. La squadra sta facendo il suo, la società anche, ora aspettiamo la risposta della città e dei tifosi in chiave campagna abbonamenti. Infine rivolgo un ringraziamento ai tifosi che oggi hanno seguito la squadra a Lavagna”.