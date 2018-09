L’Atletica 2000 Bordighera presenta “GiocAtletica!”, corsi di avviamento all’atletica leggera

Bordighera. Ricominci l’attività dell’Atletica 2000 Bordighera con “GiocAtletica!”, corsi di avviamento all’atletica leggera.

Da lunedì 24 settembre prendono il via alla palestra delle scuole elementari di via Pasteur i corsi rivolti alle classi 1°, 2° e 3° elementari, che si terranno il martedì e il giovedì dalle 17 alle 18 insieme a Sabina, e quelli per la 4° e 5° elementare, che saranno il lunedì e il venerdì dalle 17.30 alle 18.30 insieme a Celestina. La prima settimana di prova è gratuita.

Per maggiori informazioni contattare atletica2000bordighera@gmail.com o chiamare Celestina al 348 5686204 e Sabina al 347 4064476.