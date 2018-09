Taggia. Mercoledì 12 settembre l’Associazione Sportiva di Tennis Tavolo “ASDTT Arma di Taggia”

in collaborazione con il Comune di Taggia ed il Coni d’Imperia, si è esibita nella meravigliosa piazza Chierotti di Arma di Taggia, facendo provare a bambini, ragazzi ed adulti quello che è il vero “ping pong”, il secondo sport di maggior diffusione al mondo che è stato inventato verso la fine dell’800 e brevettato dall’elettricista James Devonshire all’ufficio brevetti di Londra con il nome di “whiff whaff”.

La piazza, come sempre gremita, ha visto un grande afflusso di persone regalando gioia e divertimento a tutti coloro che hanno voluto cimentarsi con la racchetta o semplicemente assistere. Gli atleti della ASDTT Arma di Taggia si sono alternati sui tavoli giocando con tutti: amatori, principianti e qualche giocatore un po’ più esperto. Il tutto si è svolto in un bel clima di festa e di allegria dove ogni persona che ha provato a giocare, esperta o inesperta che fosse, ha ricevuto consigli e spiegazioni dai vari tecnici dell’ASDTT Arma di Taggia che erano presenti.

di 8 Galleria fotografica ASDTT Arma di Taggia









Bambini di sei o sette anni che a malapena raggiungevano l’altezza del tavolo, si impegnavano con racchette e palline come signori, ragazzi ed anche qualche simpatico nonno perché il Tennistavolo è uno sport per tutti e per tutte le età!

A tutti coloro che non hanno potuto partecipare alla dimostrazione in piazza si ricorda che l’ASDTT Arma di Taggia è presente sul territorio del Comune di Taggia e svolge la sua attività ed i suoi corsi tenuti da tecnici iscritti alla Federazione Italiana Tennis Tavolo presso la palestra della Scuola “Pastonchi” ubicata nel Viale delle Palme con i seguenti orari: ragazzi lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19.30 alle 21.30 e adulti martedì ed il giovedì dalle 19.30 alle 22.30.

“Quindi cosa aspettate? L’ASD Tennis Tavolo Arma di Taggia vi aspetta tutti per proseguire e trasferire la gioia della festa dalla piazza… alla palestra! E allora… Buon ping pong a tutti gli amatori e buon Tennis Tavolo a tutti gli esperti!” – fa sapere l’ASDTT Arma di Taggia.