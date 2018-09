L’Aikido Vallecrosia rappresenta l’Aikikai d’Italia al Festival dell’Oriente a Nizza

Vallecrosia. Il “Dojo”Aikido Vallecrosia ha avuto il grande onore e il piacere di essere contattato dal dott. Loris Federighi per presenziare al Festival dell’Oriente che si terrà per la prima volta a Nizza, in Francia. Rappresenterà l’Aikikai d’Italia attraverso la disciplina dell’Aikido.

All’interno del Festival ci sarà un’area dedicata alle arti marziali e alle discipline orientali. La manifestazione si svolgerà alla Fiera di Nizza presso il Palais des Expositions – Nice Acropolis il 5, 6 e 7 ottobre. “È la prima volta che il Festival arriva anche Francia, quindi per noi è un grande privilegio e motivo di orgoglio poter rappresentare l’Aikikai d’Italia attraverso la nostra scuola di Aikido - commenta il responsabile di Dojo Roberto Bulzomi 5° Dan – Ricordiamo che la nostra scuola di Aikido si trova provvisoriamente presso la palestra dell’istituto Maria Ausiliatrice di Vallecrosia”.