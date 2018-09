L’aggressività tra cani, comprenderla e saperla gestire

L’aggressività tra cani è un evento abbastanza frequente e causa un forte stress sia a loro che ai proprietari. Le famiglie multi-cane sperimentano spesso una sorta di rivalità tra i componenti del gruppo sociale, con brevi liti e disaccordi, ma di solito sono lievi e si verificano raramente, riuscendo a mantenere un livello di comfort che consente a tutti di vivere in sicurezza.

Se invece la violenza tra cani si verifica regolarmente e uno o più di loro vengono feriti, la separazione e la gestione ambientale costante è uno dei modi più efficaci per affrontare il problema. Nei casi più gravi, dovrebbe essere assolutamente presa in considerazione l’adozione presso un’altra famiglia. Alcuni cani non si trovano a loro agio nelle famiglie multi-cane e sono più felici di essere “figli unici”. Ciò elimina lo stress di tutti i membri della famiglia e consente una vita più armoniosa.

Perché alcuni cani sono aggressivi? L’aggressività si può verificare perché un cane non è socializzato o ha avuto un’esperienza traumatica che gli fa temere la presenza di un altro cane. Alcuni potrebbero essere più protettivi delle risorse che ritengono importanti per la loro sicurezza, comodità e sopravvivenza come: cibo, luoghi, giocattoli e altri oggetti, persone e territorio.

Devo punire un cane aggressivo? Evita di punire o intimidire un cane che sta mostrando aggressività.

Se un cane al guinzaglio si fa aggressivo verso un altro cane che cammina e riceve una punizione, non solo impara a temere la persona che lo punisce, ma vede anche la presenza dell’altro cane come innesco per quella punizione, che lo renderà ancora più insicuro e capace di aggredire di nuovo la prossima volta.

Se invece gli viene insegnato che gli accadono cose buone quando vede un altro cane, tramite un comportamento attivo diverso dall’aggressione, allora inizierà a sviluppare sentimenti positivi per ogni cane che si avvicina e sentirà meno il bisogno di aggredire.

