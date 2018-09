L’Abc Bordighera riprende l’attività il 6 settembre

Bordighera. Come da tradizione l’attività sportiva dell’ABC Bordighera Handball riprende a settembre, con

gradualità, in modo da poter affrontare con la giusta concentrazione la lunga stagione agonistica 2018/19 che si preannuncia piena di impegni e divertimento.

Il sodalizio bordigotto del presidente Donatella Albano punterà anche per questa stagione molto sull’attività del settore giovanile, settore che è trainante e prioritario, pur mantenendo in vita un buon movimento seniores maschile che vedrà ancora tra le proprie fila molti atleti rimasti fedeli ai colori della società che, nelle ultime stagioni, hanno dato molte soddisfazioni e risalto al club e sono stati di esempio per gli atleti delle squadre giovanili.

E’ anche intenzione del presidente bordigotto riuscire a ricreare all’interno della società un forte e coeso settore femminile, settore che ha portato nel passato il club biancorosso a giocare nella massima serie nazionale con una atleta, Maria Grazia Germano oggi allenatrice, convocata nella nazionale maggiore.

Saranno molte le formazioni iscritte ai vari campionati in Italia e Francia, con l’under 17 maschile che quest’anno giocherà in Francia mentre l’under 15 maschile disputerà il campionato Ligure per provare a difendere il titolo regionale conquistato meritatamente la scorsa stagione.

Il calendario della ripresa degli allenamenti è così graduato ed articolato:

– giovedì 6 settembre alle 18,30 alla palestra C. Conrieri di via Pelloux con i ragazzi dell’under 17 maschile

– martedì 11 settembre dalle 19 alla palestra C. Conrieri con i ragazzi under 15/17 e gli atleti della seniores con inizio della preparazione atletica sotto le direttive del professore di Scienze Motorie Alain Ventura

– martedì 18 settembre dalle 16,30 alla palestra C. Conrieri ripresa dell’attività di tutte le categoria a partire dal Gruppo Sportivo ed a seguire, via via, tutte le altre.

La società ricorda che è già iniziata la campagna tesseramenti per la prossima stagione e che informazioni potranno essere reperite sul sito della società o per mail all’indirizzo: info@abcbordighera.it o direttamente nei giorni di allenamento (martedì e giovedì presso la palestra Conrieri di via Pelloux a Bordighera).