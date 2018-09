La Vesca, l’oasi della Cycling Riviera amata da sportivi, vip e studenti

Sanremo. Pedalando lungo la pista ciclabile, nel tratto che dalla Città dei fiori porta ad Arma di Taggia, è possibile abbandonarsi in un’oasi di pace e di gusto. È il punto ristoro La Vesca: il luogo ideale in cui fermarsi a consumare qualcosa di fresco, ammirando l’azzurro immenso del mare.

In ogni giorno dell’anno, qui residenti e turisti possono fuggire dal caos cittadino o dal tram tram quotidiano con il team di Bruno Martino pronto a soddisfare ogni loro esigenza.

Dall’alba al tramonto, La Vesca offre ai suoi clienti qualità, cortesia e quella professionalità che derivano dalla lunga esperienza del titolare nel settore della ristorazione.

Quindi, servizio bar-caffetteria per partire carichi la mattina o concedersi una pausa nel pomeriggio, self-service con piatti freddi e caldi per pranzi gustosi, leggeri e veloci, e ancora servizio cocktail serale per sorseggiare un buon aperitivo in compagnia degli amici.

Pit-stop obbligato per tutti coloro che si avventurano in ciclabile, dagli agonisti in bicicletta alle famiglie sul risciò, a La Vesca trovano ristoro anche tutti quei personaggi del mondo dello spettacolo soliti frequentare Sanremo durante il Festival (e non solo), come Rosario Fiorello.

Ma nel locale sulla Cycling Riviera è facile incontrare pure tanti ragazzi, soprattutto studenti che sui tavolini ricavati da storiche bobine in legno porta cavi o sui lettini disposti nel fresco del dehors adorano preparare interrogazioni, scrivere tesine e risolvere prblrmi. Perché come raccontano Jacopo e Sara, «non c’è niente di meglio che alzare la testa da un libro e perdersi, anche solo per qualche minuto, nella tranquillità e nel silenzio che circondano questo luogo».

La Vesca si trova al km 11 della pista ciclabile. E’ raggiungibile anche dall’Aurelia, con ampio parcheggio per auto e moto su corso Mazzini.