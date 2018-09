“La sicurezza del Moac ha pestato mio figlio”, Antonio Musumeci querelato per minacce e diffamazione

Sanremo. E’ stato querelato per minacce e diffamazione Antonio Musumeci. E’ il padre del 13enne che, il 26 agosto scorso al Moac nel Palafiori di corso Garibaldi, secondo quanto testimoniato dallo stesso giovanissimo, sarebbe stato pestato da un componente della sicurezza della fiera.

Lui è un piemontese 65enne, Ugo Marino, dipendente della Marval Snc gestita dal cuneese Valerio Morelli. Ed è stato proprio quest’ultimo a passare per le vie legali nei confronti di Musumeci, reo a suo dire di averlo insultato e minacciato di morte: “Vengo su a Cuneo e ti ammazzo”, davanti a degli agenti di polizia locale nei momenti immediatamente successivi al presunto pestaggio, verso le 21.30 di quella “maledetta domenica”.

Intanto proseguono le indagini condotte dalla polizia. Indagini finalizzate a capire se l’aggressione da parte del vigilantes nei confronti del ragazzino ci sia stata o meno. Fondamentali, per fare chiarezza, sarà il contenuto dei filmati delle telecamere presenti dentro e fuori il Moac.

Inoltre, a favore dell’addetto alla sicurezza, spunta una nuova testimonianza: quella di un ragazzo cinese che lavora in un negozio di abbigliamento di corso Garibaldi. Quest’ultimo sostiene che già nel pomeriggio del 26 agosto il figlio di Musumeci insieme a dei coetanei, faceva “il diavolo a quattro” in tutta la via e che, tra l’altro, il 13enne si sarebbe anche azzuffato con degli altri ragazzini.