Imperia. La sezione di Imperia/Sanremo, organizza il 20° Corso per Assistenti Bagnanti Mare, per accedere al corso è necessario partecipare ad una prova che attesti le buone capacità natatorie.

Superata la stessa, si può accedere al corso vero e proprio, della durata di circa 2 mesi con frequenza trisettimanale in orario serale. Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in Piscina a Sanremo, ma anche nel nuovo impianto di Arma, mentre le lezioni di teoria saranno in aula sempre di sera, mentre la voga e le lezioni in mare verranno svolte la domenica mattina.

Per ulteriori informazioni e preiscrizioni potete contattare il Delegato Provinciale Marco Faieta al 3356814588 o a mezzo mail fisa.imperia@fisasalvamentoacquatico.it.