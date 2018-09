La Sanremese si prepara per la trasferta di Coppa Italia sul campo del Bra

Sanremo. Ultimi preparativi per la Sanremese in vista dell’impegno di Coppa Italia sul campo del Bra.

Per la gara di domani (fischio d’inizio alle 15) mister Alessandro Lupo dovrà fare a meno del solo Simone Bregliano per squalifica. Subito a disposizione i nuovi arrivati Riccardo Rotulo e Ameth Fall, tesserati in settimana e già pronti a scendere in campo.