La Sanremese passa il turno in Coppa Italia, Fava: “Remiamo tutti nella stessa direzione per un campionato importante”

Sanremo. A 24 ore dal passaggio del turno in Coppa Italia arriva il commento del direttore generale biancoazzurro Giuseppe Fava.

“Andare a vincere a Bra, su un campo molto difficile contro una squadra attrezzata, è un risultato importante – commenta Fava – si è visto un gruppo unito e coeso così come è emerso già da inizio stagione, dalla preparazione fino ad oggi. I ragazzi sono molto uniti tra loro, con lo staff e con la proprietà. Tutti remiamo nella stessa direzione per fare un buon campionato e può essere stata proprio la mancata coesione ad aver influito l’anno scorso sulla mancata vittoria finale. Grazie a questa unione di intenti tra squadra, dirigenza e proprietà siamo fiduciosi di poter fare un’ottima stagione”.

Per la Sanremese le soddisfazioni arrivano anche dal settore giovanile, come confermano le parole dello stesso Fava: “Siamo molto soddisfatti dei risultati che abbiamo avuto come settore giovanile con tre giocatori in prestito a squadre professionistiche: Carletti al Padova, Biancheri al Carpi e Scarella all’Albissola. C’è poi un 2002 che sta trattando con il Torino e un 2003 vicino all’Entella. Ricordiamo anche Pellicanò, che ieri ha debuttato in prima squadra, domani sarà in prova alla Sampdoria e la prossima settimana al Genoa.

Abbiamo anche molti giocatori del settore giovanile aggregati alla prima squadra oltre ad altri che sono andati in prestito a società importanti come Taggia, Ventimiglia e Sanstevese. Inoltre abbiamo dato tre giocatori in prestito a una società ambiziosa come l’Ospedaletti, a dimostrazione che il nostro settore giovanile sta facendo un lavoro notevole”.