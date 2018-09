Sanremo. Si avvicina la prima di campionato e la Sanremese dà il via alla campagna abbonamenti 2018/2019 al grido di “Crederci significa esserci”. La Sanremese chiama a raccolta il popolo biancoazzurro e presenta le offerte per seguire le gare interne della stagione di Serie D 2018/2019.

Ecco i prezzi per la stagione 2018/2019: tribuna centrale numerata 200€ (ridotto 150€); tribuna laterale 150€ (ridotto 110€); gradinata Nord 60€ (prezzo unico). Hanno diritto alla riduzione, esibendo idonea documentazione al momento del ritiro della tessera, le seguenti fasce: ragazzi dai 12 anni compiuti ai 18 anni da compiere, le donne, gli over 65, le forze dell’ordine, la tifoseria organizzata con regolare tessera di affiliazione in corso di validità, genitori, nonni e fratelli del tesserati del settore giovanile della Sanremese.

La “giornata biancoazzurra” non sarà inclusa nell’abbonamento 2018/2019. La Sanremese, inoltre, ha pensato di riservare una sorpresa in occasione della “giornata biancoazzurra”, un gadget per tutti coloro che avranno acquistato l’abbonamento per la tribuna centrale numerata e per la tribuna laterale. Gli abbonamenti si possono acquistare in segreteria, presso lo stadio “Comunale”, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. “Crederci significa esserci”, la Sanremese aspetta te.