La Sanremese Assotrasporti incontra gli eurodeputati per presentare Eumove

La Sanremese Assotrasporti incontra gli eurodeputati italiani per presentare Eumove, la super associazione europea della mobilità nata da un progetto paneuropeo di grande interesse per tutti i cittadini dell’Unione, per l’ambiente e per l’economia del nostro Paese e degli altri Stati membri.

Eumove, European Mobility, Vehicles and Energy Association è un’organizzazione non governativa e senza scopo di lucro aperta a tutti i cittadini europei, imprese, associazioni e professionisti del sistema di trasporto merci e passeggeri, e a tutti coloro che sono legati al settore dei trasporti e della mobilità in generale.

Agli incontri partecipano il presidente di Eumove Giancarlo Terrassan, il segretario generale Ana Bela Nogueira e il presidente di Assotrasporti Secondo Sandiano. Assotrasporti e il presidente Sandiano sono promotori e soci fondatori di Eumove e componenti di rappresentanza del nucleo costitutivo italiano. La delegazione ha incontrato gli eurodeputati PD Luigi Morgano e Isabella De Monte, Massimiliano Salini di Forza Italia ed Eleonora Evi del Movimento 5 Stelle.