La Riviera raccontata attraverso la fotografia. Ecco la passione del sanremese Samuele Varnier

Sanremo. Munito sempre della sua macchina fotografica ama scattare e cogliere la bellezza dei paesaggi che lo circondano. Per capire che è bravo basta osservare i numerosi scatti che hanno come soggetto la nostra amata Riviera, anche se i suoi scenari preferiti sono quelli di montagna: ‘’La mia passione per la fotografia nasce da quando sono piccolo, andavo in montagna con i miei genitori e mi piaceva fotografare i paesaggi’’. Stiamo parlando di Samuele Varnier studente di scienze forestali e ambientali all’Università di Torino e originario di Santo Stefano al Mare che ha una passione, quella per la fotografia.

Ha partecipato ad una gara di scatti tenutasi a Torino l’anno scorso che si chiama ‘’Photo Marathon’’. Per chi non la conoscesse è una gara di fotografia che fa tappa in molte città italiane, svolta a promuovere l’utilizzo della stessa come strumento di valorizzazione dell’ambiente, del territorio e del patrimonio culturale.

Samuele si racconta a R24 Young. E condivide con noi alcuni scatti.





“Samuele, quando nasce la tua passione per la fotografia?”

“La mia passione per la fotografia nasce molti anni fa, ricordo che quando ero piccolo andavo in montagna con i miei genitori e volevo cercare di ritrarre quello che vedevo perché spesso amici e parenti non avevano idea di quali fossero i posti meravigliosi che si trovavano, anche solo nel nostro entroterra, quindi mi sentivo in dovere di cercare di mostrarglieli fotografandoli.

Da lì è nata una passione che col tempo è aumentata sempre di più.

Per esempio con dei miei amici, anche loro appassionati di fotografia, ho fondato un’associazione dal nome ‘’Piemonte con te’’. Studiamo a Torino e quindi spesso ci capita di andare anche fuori porta per fotografare e mostrare i paesaggi del Piemonte”.



“Hai vinto Photo Marathon nel 2017?”



“Ho partecipato alla Torino Photo Marathon dell’edizione del 2017. Ho conosciuto questo concorso tramite amici che come me sono appassionati di fotografia, con i quali parteciperò all’edizione di quest’anno che si terrà il 30 settembre a Torino.

La marathon è strutturata in questo modo: durante la giornata vengono consegnati 9 temi e bisogna presentare una fotografia per ogni tema. Io stavo cercando di ottenere una foto per il tema “secolare”. Mi stavo chiedendo come esprimere qualcosa di secolare, così ho pensato che la fotografia rende un momento secolare e ho cercato un modo per rendere l’idea della fotografia, in una fotografia. Oltre ai nove temi, esistono altri tre temi speciali, chiamate “menzioni speciali” a cui possono partecipare le 9 foto presentate per i temi, se pensi che possano rientrare nella doppia categoria. Vi era la menzione speciale “attraverso un’apertura” e così ho fatto partecipare questa foto a entrambe ed ho vinto quest’ultima categoria.

Per partecipare al contest io ho portato la mia attrezzatura fotografica anche se è possibile, con una prenotazione affittare un’attrezzatura. Per esempio l’obiettivo che ho usato per scattare lo scatto vincente era un obiettivo che avevo in prestito”.

“Si tratta di un Hobby o ne farai un lavoro?”

“E’ una passione molto importante per me e spero che mi possa condurre da qualche parte poiché mi dà molte soddisfazioni e un giorno vorrei dire che non è soltanto un hobby ma che è qualcosa di più”.