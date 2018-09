La Riserva Bianca di Limone Piemonte chiude la stagione estiva “col botto”

La Riserva Bianca di Limone Piemonte chiude la stagione estiva domenica 2 settembre: è stato un periodo positivo ricolmo di novità, di importanti conferme, e con un trend in linea alla stagione precedente!

Il Summer Festival ha rappresentato un grande momento di attrattiva turistica e di impatto mediatico grazie alla pista da sci su neve vera conservata presso la curiosa Snow House, il nuovo Kids Club ha costruito una divertente news per le famiglie che hanno potuto portare decine di bimbi a divertirsi sui nuovissimi gonfiabili a Quota 1400mt., l’avvincente Pump truck si è rilevato un adrenalinico spazio per i piccoli bikers, i famosi concerti della rassegna musicale Note d’acqua hanno confermato una grande affluenza al Lago Terrasole ed alla nostra Cabinovia, i tracciati del nostro BikeResort hanno avuto sempre più intense frequentazioni, i sentieri per il trekking sono stati percorsi da centinaia di escursionisti.

“E’ stata una stagione estiva interessante! – dichiara Nicola Dalmasso, vicepresidente Lift spa – La varietà dell’offerta è stato un punto fermo della attività della nostra Azienda per l’estate 2018: eventi, divertimento per i bambini, collaborazioni in loco sulle manifestazioni, consolidamento delle caratteristiche sui tracciati, ampia apertura degli impianti. Il grande evento di sci e bike sulla neve conservata presso la nostra Snow House ha sicuramente lasciato un segno positivo e ha dato la giusta energia per prepararci ad una prossima grande stagione invernale: saremo tempestivi nel lanciare già nei mesi autunnali le tante novità invernali per tutti i nostri Clienti e Partner!”.

Le informazioni e gli aggiornamenti sulle prossime iniziative della Riserva Bianca saranno sempre pubblicate dall’Ufficio Comunicazione di Lift Spa sul sito web www.riservabianca.it, e sui canali social Facebook ed Instagram.