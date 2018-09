La provincia di Imperia per la “Settimana nazionale della dislessia”

Provincia. Dall’1 al 7 di ottobre 2018, Associazione italiana dislessia organizza la 3° edizione della Settimana nazionale della dislessia, in concomitanza a livello europeo, con la European dyslexia awareness week.

L’iniziativa, dopo il successo delle scorse edizioni, prevede un ricco programma di eventi di informazione e sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale, che vedrà impegnati oltre 1.000 volontari Aid, in collaborazione con 300 istituzioni tra enti pubblici e istituti scolastici.

Filo conduttore della manifestazione di quest’anno sarà la sinergia di due elementi fondamentali nella visione dell’Associazione: il potenziale e la collaborazione. Le persone con Dsa possono riuscire ad esprimere e valorizzare il proprio potenziale, grazie alla cooperazione delle persone che li circondano siano essi genitori, docenti, specialisti o datori di lavoro, attraverso diverse strategie d’apprendimento o metodologie di lavoro.

Di seguito gli eventi in evidenza:

Lunedì 01 ottobre dalle ore 14:30 alle ore 19:00

“Adotta un autore. Cosa dovrei dire io?”

L’evento si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo Sauro, via Gibelli 4, Imperia.

Il corso per insegnanti e bambini verterà sul grande universo della letteratura dell’infanzia. Tre saranno i passaggi chiave: racconti ed analisi su come scrive uno scrittore, riflessioni per affrontare e approfondire le esperienze che nascono attraverso la lettura, ricordi ovvero come a lettura nutre le nostre memorie.

Relatrice: Angela Cascio, dirigente scolastica e promotrice della lettura. Formatore e scrittrice di libri di letteratura per l’infanzia

La prima parte dell’incontro, dalle 14:30 alle 16:00 è rivolta ai bambini.

La seconda parte dell’incontro, dalle 16:30 alle 18:30 è rivolta ai genitori e agli insegnanti.

L’ingresso è gratuito e libero.

“Leo for learning: accendiamo il potenziale dei ragazzi Dsa”

Il progetto vuole sensibilizzare studenti e insegnanti sul tema dei Dsa e sulla necessità di progettare una didattica inclusiva e capace di coltivare ogni diversità come valore aggiunto per un apprendimento multisensoriale. Attività laboratoriale volta a far conoscere il mondo dei Dsa e le diverse strategie di apprendimento ad esso connesse.

Gli incontri si terranno in giornate e sedi differenti:

Martedì 02 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 11:30

L’evento si svolgerà presso l’Istituto Marconi, via Gibelli 4, Imperia.

Relatrice: Valentina Orso, Socia Aid e pedagogista perfezionata e specializzata in DSA

Mercoledì 03 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 12:00

L’evento si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo Bordighera, via Pelux 32, Bordighera

Valentina Orso, Socia Aid pedagogista perfezionato e specializzato in DSA

Mercoledì 03 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 10:30

L’evento si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo Riva Ligure – San Lorenzo al mare,

Relatrice: Roberta Rota Presidente AID.

L’ingresso è gratuito e libero.

Mercoledì 02 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00

“Emozioni in Circolo”

L’evento si svolgerà presso l’Istituto Marconi, via Gibelli 4, Imperia.

Il Laboratorio si propone di educare i ragazzi con DSA ad affrontare le proprie emozioni disfunzionali imparando a sviluppare la capacità di pensare in modo razionale e costruttivo. Verranno presentati inoltre strumenti compensativi e metodologie di studio per favorire il successo scolastico. Lezione partecipata e lavoro di gruppo.

L’ingresso è gratuito e libero.

Mercoledì 03 ottobre dalle ore 17:00 alle ore 19:00

“Aspetti emotivi e relazionali in adolescenza”

L’evento si svolgerà presso l’Istituto Marconi, via Gibelli 4, Imperia

Lezione formativa per docenti. In questo corso verranno affrontati i due grandi problemi dell’adolescenza: trovare un posto in società e trovare se stessi.

L’evento è rivolto ai docenti.

L’ingresso è gratuito e libero.

Giovedì 04 ottobre dalle ore 09:00

“Oliver 999 piedi: incontro formativo sulla narrazione nell’infanzia”

L’evento si svolgerà presso il servizio educativo domiciliare “Il Fiocco”, Strada Peiranze 5, San Remo, IM.

Un laboratorio per genitori e bambini, che offra ai più piccoli occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo e che stimoli inoltre l’educazione alla lettura.

Relatrice: Valentina Orso, pedagogista e socia AID

Evento riservato alle famiglie dei bimbi de “Il Fiocco”.

L’ingresso è gratuito.

Giovedì 04 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 19:00

“La legge 170/2010 e le successive disposizioni: analisi e risvolti operativi”

L’evento si svolgerà presso il Palafiori di Sanremo, Corso G. Garibaldi 2, Sanremo, IM.

Presenzieranno: Presidente della Fondazione Casartelli; Danilo Papa, Presidente LIONS Matutia.

Relatori: Alessandra Giacobbe, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale; Mabel Riolfo, avvocato cassazionista del Foro di Imperia, Presidente Comitato Pari Opportunità presso l‘ Ordine degli Avvocati di Imperia; Maria Cristina Forgione, Avvocato cassazionista esperta in discriminazione legale nazionale AID; Luca Maria Lenti, provveditore agli studi di Imperia, referente Integrazione e Bisogni Educativi Speciali per la regione Liguria; Gerolamo Novaro, referente Cts Imperia piattaforma BES WEB; Marcello Zinola, responsabile della formazione dell’ordine dei Giornalisti della Liguria; Roberta Rota, Presidente AID IMPERIA.

L’ingresso è gratuito e libero

Ai docenti e dirigenti scolastici è richiesta l’iscrizione mediante piattaforma SOFIA (tramite Istituto Alberghiero Arma di Taggia):

http://www.istruzione.it/pdgf/

Verranno erogati: 3 crediti per gli avvocati, 4 crediti per i giornalisti.

Venerdì 05 ottobre, 9-13/15-19

“Insieme per accedendere il potenziale delle persone con Dsa”

L’evento si svolgerà presso il Palafiori di Sanremo via G. Garibaldi, Sanremo, Imperia.

L’incontro è dedicato a docenti e genitori.

Il convegno sarà suddiviso in due sezioni:

dalle ore 09:00 alle ore 13:00

“Illuminiamo il cammino di chi ha bisogno. Quando i ragazzi cambiano il mondo…”

Convegno e lavoro di gruppo per ragazzi: “essere liberi di apprendere”

Intervengono: Roberta Rota, Presidente AId Imperia; Emilia Fresia, Past PD LEO; Gian Maria Caramello, PD LEO; I ragazzi della scuola Ollandini di Alassio; Rossella Gazzolo, LEO Savona Torretta; Arianna Cirulli, ragazza dislessica; Presidente LIONS Sanremo HOST; Danilo Papa, Presidente LIONS Matutia; Giovanni Conio, Presidente LIONS Riva Ligure Golfo delle Torri.

dalle ore 15:00 alle ore 19:00

“Uscire dalle gabbie di vetro. Forme di verifica e nuova normativa. Il percorso difficile dei DSA dalle superiori all’università”

Relatori: Sergio Messina, neuropsichiatra infantile, Presidente nazionale AID; Gigi Oliva, Formatore AID; Marinella Accinelli, past Presidente Fidapa, scrittrice; Tiziana Montemarani, responsabile progetti nazionali scientifici URS Liguria; Elio Benvenuti, esponente lavoro e welfare; Valentina Orso, Pedagogista, socia AID.

L’ingresso è gratuito. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Ai docenti e dirigenti scolastici è richiesta l’iscrizione mediante piattaforma SOFIA tramite Istituto Alberghiero Arma di Taggia):

http://www.istruzione.it/pdgf/

Per maggiori informazioni:

https://imperia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2018-imperia

Partner e sponsor : Gli eventi della Settimana Nazionale della Dislessia della sezione AID di Imperia si svolgono con il patrocinio di: Alisa, Asl 1 Imperia, Ufficio Regionale Consigliera Di Parita’, Ordine dei Giornalisti Liguria, Ordine degli Avvocati di Imperia, Provincia di Imperia. In Collaborazione on Comune Di Sanremo, con il sostegno di: Fondazione Livio Casartelli-Perraro, Club Lions Sanremo Host, Sanremo Matutia, Riva Ligure Santo Stefano Goldo Delle Torri, Sezioni Fidapa Di Imperia E Sanremo, Olio Carli, Studio Dv Dent Sanremo, Divani e Divani Sanremo, Servizio Educativo Domiciliare “Il Fiocco”, Cartoleria Sibilla di Imperia e Hotel Principe Di Sanremo