La Pro Seborga si aggiudica il 12° Trofeo San Rocco – città di Lainate

Seborga. Dopo ben 8 anni dall’ultimo successo nell’Euro-Mediterranean Cup disputato nel Settembre 2010 a Ventimiglia, la Pro Seborga guidata da mister Franco Basta e dal dirigente Matteo Bianchini ritorna alla vittoria conquistando il 12° Trofeo San Rocco Città di Lainate, manifestazione interregionale con la partecipazione di formazioni provenienti da Lombardia-Piemonte-Liguria che apre la stagione 2018/2019 della Federazione Italiana Football Sala, mani.

Un cammino davvero impressionante per il team seborghino che ha sconfitto i milanesi del Certosa per 3 a 2 , poi i padroni di casa del Lainate Futsal per 4 a 1 e poi impattato 2 a 2 contro la Voluntas Novara; nella semifinale vittoria per 3 a 2 contro l’ASD La Malina di Biella e in finale si è imposta 5 a 3 sul Certosa Milano dopo i calci di rigore.

La formazione seborghina ritorna attivamente sulla scena del Calcio a 5 AMF italiano e questa stagione disputerà la Coppa Regione Liguria, manifestazione valida per l’accesso alle Finali Nazionali Scudetto 2019 della FIFS che si disputeranno il 14/15 Giugno a Follonica, dove lo scorso anno la formazione ligure del Taggia Futsal si era aggiudicata il 6° posto.