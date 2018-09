nuova moda?

La pioggia non ferma la voglia di estate: nell’Imperiese c’è chi fa il bagno con l’ombrello foto

Alcuni non si rassegnano alla fine della stagione estiva e nonostante il maltempo decidono di fare un tuffo in mare in modo alternativo

Imperia. L’estate sta finendo e il maltempo delle ultime ore ne è un chiaro segnale. Eppure ad Imperia e a Taggia c’è chi non si rassegna alla fine della stagione estiva e nonostante la pioggia decide di fare un bagno in mare…con tanto di ombrello! (Foto prese dalla pagina Facebook “Non menare il belino…al bagnino”)

