La Nuova Lega Pallavolo Sanremo organizza l’ “Open Volley Day”

Sanremo. Si sa che a volte i sogni diventano realtà, soprattutto in ambito sportivo. Il campionato del mondo maschile di volley in svolgimento in Italia ne è la dimostrazione. E allora perché non provarci?

Per questo motivo la Nuova Lega Pallavolo Sanremo, da sempre al fianco agli atleti nella loro crescita a livello agonistico ed educativo, organizza nel pomeriggio di domenica 23 settembre dalle 14:30 un “Open Volley Day” per tutti coloro, maschi e femmine, che intendono avvicinarsi a questo meraviglioso sport che è la pallavolo

I nati dal 2005 e seguenti saranno accolti dagli allenatori del settore sia maschile che femminile Monica Neuhoff, Michele Minaglia, Silvia Cimino, Martina Berta e Andrea Lanteri per una giornata all’insegna dello sport e divertimento.