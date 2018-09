La lista civica Futura Sanremo guadagna un nuovo sostenitore: Francesco Guida

Sanremo. Francesco Guida, ex patron del Morgana, il locale storico che ha fatto la storia di Sanremo (oggi nei suoi locali c’è il Victory) ha scelto Futura Sanremo e il suo candidato Sindaco Alberto Pezzini.

Una scelta motivata prima di tutto da un’antica amicizia che lega i due, e poi dal fatto che Futura Sanremo risulti una delle poche liste a correre da sola, indipendente, senza conflitti d’interesse aggiunti, e senza personaggi visti e rivisti al suo interno.

Possiede un programma nuovo, essenziale, e non è collegata a partiti al tramonto che pensano ancora oggi di dettare le regole.

“E’ una lista nuova, una boccata d’aria fresca per una città che ormai vediamo boccheggiare tutti i giorni. Sono convinto che Alberto Pezzini – siccome è libero e non sta con nessuno – sia l’uomo giusto per questa città e per il suo rinnovamento.”