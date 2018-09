La iena Alessandra Di Lenge torna a Sanremo per difendere gli animali

Sanremo. La ‘iena vegana’ Alessandra Di Lenge torna a Sanremo ancora una volta su pressanti inviti da parte di fan e sostenitori che stanno diventando sempre più numerosi.

Quando Alessandra si muove c’è sempre da chiedersi se si accontenterà di fare una conferenza oppure se effettuerà qualcuno dei blitz, che l’hanno resa nota in tutta Italia, a difesa degli animali maltrattati. Non è escluso che abbia ricevuto qualche segnalazione e che, in segreto, agisca di conseguenza.

Domani, venerdì 21 settembre, dalle 19,30, sarà al Circolo Zoè di via Carli 24. Titolo dell’incontro: ‘Noi ancora per loro’. L’organizzazione è dell’associazione senza fine di lucro I Colori della Gioia. “La sua presenza – dice la presidente Gioia Lolli - è richiestissima da parte di chi tutela gli animali e chi pratica una dieta vegana. Verrà a raccontarci cosa ha fatto ultimamente, soprattutto insegnerà ad avvicinarci al suo mondo”. Seguirà un buffet.

Alessandra Di Lenge, soprannominata ‘la warrior’, (‘la guerriera’), per il suo impegno da combattente per far rispettare i diritti degli animali, si è resa frequentemente protagonista di gesti clamorosi, dall’irruzione in luoghi dove gli animali sono tenuti in condizioni inaccettabili e, peggio, spesso torturati, a scottanti denunce in trasmissioni televisive e radiofoniche.