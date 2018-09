La “Festa di fine estate” conclude la stagione estiva a Rocchetta Nervina

Rocchetta Nervina. A conclusione della stagione rocchettina domenica 23 settembre si terrà la “Festa di fine estate”.

Andrà in scena “Rocchetta Rocks’Run”, la 2° edizione. Una passeggiata tra le antiche mulattiere del paese da piazza “U Cian”. Iscrizione dalle 14, in Piazza U Cian. Dalle 14.45 percorso per i più piccini tra le vie di Rocchetta, mentre alle 15,30 inizia la dinamica passeggiata tra le antiche mulattiere. Alle 19, sfizioso apericena, piccola presentazione di arpe celtiche e buffet e musica live con i Balding Chicks e Gabriele.