Juniores, la Sanstevese scende in campo contro la Dianese&Golfo

Santo Stefano al Mare. I giovani calciatori della Sanstevese il 29 settembre scenderanno in campo contro la Dianese&Golfo per la prima giornata del Campionato Juniores 2° livello per la stagione 2018/2019.

Le partite:

Andora – Camporosso

Ceriale P. Calcio – Speranza 1912

Dianese & Golfo – Sanstevese

Imperia “B” – Alassio f.c.

Ospedaletti – Ventimiglia

Veloce – Pietra Ligure

Villanovese – Quiliano & Valleggia

Loanesi – Celle Ligure