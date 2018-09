Judo Club Ventimiglia, prendono il via i corsi della stagione 2018/2019

Ventimiglia. È una stagione piena di entusiasmo quella che lo Judo Club Ventimiglia sta per cominciare. Lo Judo Club Ventimiglia ASD è lieto di comunicare che sono aperte le iscrizioni ai corsi. Lunedì 10 settembre riprenderanno infatti gli allenamenti per tutti gli atleti agonisti e pre-agonisti a partire dai 4 anni.

Per il mese di settembre gli allenamenti saranno così organizzati:

CORSI ADOLESCENTI E ADULTI: nati a partire dal 2006 e più grandi

LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – VENERDÌ DALLE 19.00 ALLE 20.30.

CORSI BAMBINI, FANCIULLI E RAGAZZI: nati dal 2014 al 2007

LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – VENERDÌ DALLE 17.00 ALLE 18.15

Tutti coloro che desiderano iscriversi potranno effettuare 2 lezioni di prova gratuita. Per frequentare i corsi è obbligatorio presentare il certificato medico, secondo la normativa vigente. Lo Judo Club Ventimiglia è l’unica Associazione Sportiva operante sul territorio cittadino affiliata alla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali). Attiva dal 1971 con codice federale 07IM0226.

La Mission

Nel lontano 1971 il Maestro Rocco Iannucci decise di fondare lo Judo Club Ventimiglia, portando così una ventata di novità nel panorama sportivo della Città di confine. Il Maestro diede quindi vita ad una intensa attività sportiva che dura ancora oggi e che nel corso degli anni, grazie allo Judo Club Ventimiglia ha fatto conoscere il nome della Città anche ben oltre i confini nazionali.

Sempre affiliato alla FIJLKAM (Federazione Italiana Lotta Pesi Judo Karate Arti Marziali) fin dall’anno di fondazione, lo Judo Club Ventimiglia ha saputo da sempre attirare le giovani generazioni di ventimigliesi a praticare lo judo in un cammino costellato da successi, soddisfazioni e piazzamenti di prestigio dei propri atleti. L’operato dello Judo Club Ventimiglia, prestigiosa scuola di Judo fondata nel 1971 e tutt’oggi in continua crescita, è sempre stato improntato sulla credibilità e sulla serietà con lo stimolo a cercare di fare sempre meglio.

Da sempre lo Judo Club Ventimiglia si occupa di incentivare la massima promozione della pratica sportiva, realizzando iniziative di carattere sociale volte alla diffusione di stili di vita corretti e salutari, a incoraggiare i bambini a svolgere attività sportiva, facilitando il processo di crescita dei piccoli dal punto di vista fisico-motorio, psicologico, relazionale ed affettivo e, infine, a promuovere i valori educativi dello Sport.

Judo Club Ventimiglia ASD 2018

Il settore giovanile da sempre è un fiore all’occhiello dello Judo Club Ventimiglia. In questa Società Sportiva viene data ai ragazzi qualsiasi possibilità di realizzazione in base al talento, alle potenzialità e ai desideri di ciascuno. Lo Judo Club Ventimiglia rappresenta un’importante opportunità per tutti quei ragazzi che nutrono una forte passione per lo judo ed aspirano a praticarlo ai livelli più alti, magari arrivando un giorno ad indossare la Maglia della Squadra Nazionale (quella vera della FIJLKAM), o più semplicemente che vogliono praticare il judo per il proprio benessere personale o trascorrere il proprio tempo libero in compagnia degli amici.

Parallelamente a questa immensa attività di carattere socio-educativo, sempre di enorme valore è stata l’attività agonistica che ha portato lo Judo Club Ventimiglia a rappresentare con orgoglio la Città di Ventimiglia in importantissime competizioni di livello regionale, nazionale ed internazionale ottenendo eccellenti risultati, tra cui:

ù- 6 medaglie d’oro, 7 medaglie d’argento e 11 medaglie di bronzo ai Campionati Italiani

– 2 medaglie d’argento alla Coppa Italia

– 1 medaglia d’argento alla European Cup

– 10 titoli di Società, 2 titoli a Squadre e oltre 200 titoli individuali ai Campionati Regionali

– 3 medaglie d’oro ai Grand Prix Italia Senior

– 5 medaglie d’oro, 4 medaglie d’argento, 1 medaglia di bronzo ai Grand Prix Italia Cadetti e Junior

– 3 medaglie di bronzo al Trofeo Italia Esordienti

Lo Judo Club Ventimiglia da sempre si pone come esempio positivo e vincente nel tessuto sociale ventimigliese. Allenatori, atleti e genitori lavorano sempre tutti insieme per formare una grande squadra. Questa è l’essenza dello Judo, questa è l’essenza dell’impegno dello Judo Club Ventimiglia nei confronti delle numerose famiglie che ogni giorno affidano i loro figli ai suoi istruttori, questa è l’essenza della grande famiglia dello Judo Club Ventimiglia.

Lo Staff Tecnico

Lo Judo Club Ventimiglia è l’unica Associazione Sportiva operante sul territorio di Ventimiglia affiliata alla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali). Al fine di consentire ai nostri ragazzi di proseguire il percorso avviato di crescita tecnica e soprattutto di educazione sportiva, lo staff tecnico, pronto ad accogliere i judoka, come sempre sarà di prim’ordine con insegnanti altamente preparati, qualificati e opportunamente formati e, soprattutto, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento rilasciata dalla FIJLKAM, la Federazione ufficiale del judo in Italia e l’unica riconosciuta dal CONI (D. Lgs N°242/1999 e delibera CONI n°826 del 07/09/2000).

La direzione tecnica del Club, come da tradizione sarà affidata al Maestro Benemerito Rocco Iannucci, cintura bianco-rossa 6° dan. I corsi saranno condotti da:

– Allenatore Antonella Iannucci, cintura nera 2° dan, laureata in Scienze Motorie, accreditata presso l’IJF (International Judo Federation) e EJU (European Judo Union), IJF Judo Manager, Referente Scuola e Promozione Comitato Regionale FIJLKAM Liguria;

– Aspirante Allenatore Katya Iannucci, cintura nera 1° dan, psicologa, mental coach, collaboratrice CONI Imperia – Liguria;

– Aspirante Allenatore Maruska Iamundo, cintura nera 3° dan, atleta della Squadra Nazionale di Judo.

Il team sarà lieto di accogliere tutti gli interessati e dare ulteriori informazioni presso la sede sociale dello Judo Club Ventimiglia in Via Vittorio Veneto n° 36 a Ventimiglia (unica sede), tutti i giorni a partire dalle 16. News, curiosità ed immagini relative all’attività dello Judo Club Ventimiglia sono disponibili su www.judoclubventimiglia.wordpress.com oppure sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/judoclubventimiglia.