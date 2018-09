Jean Claude Orengo: “ Le minacce sono all’ordine del giorno”

Imperia. Jean Claude Orengo, medico legale del capoluogo, denuncia di essere spesso oggetto di minacce a causa del suo lavoro.

Tra l’altro il caso ha voluto che fino a mezzora prima del delitto Orengo si trovasse in riunione insieme ad altri colleghi proprio nello studio di via Fratti a Sanremo dove è avvenuto l’omicidio del professor Giovanni Palumbo.

Ancora scosso dice: “Le minacce a causa del nostro lavoro sono all’ordine del giorno purtroppo. Le telefonate nel cuore della notte, le intimidazioni non si contano, in passato, ho fatto una segnalazione agli organi competenti e una denuncia contro ignoti dopo essermi trovato un vetro dell’auto rotto. Come ci difendiamo? Cerchiamo di alzare il livello di vigilanza. Certo non ci sentiamo tutelati”.

“Svolgiamo incarichi delicati – conclude Jean Claude Orengo – a contatto con procedimenti penali, procura, tribunale di sorveglianza. Qualcuno lo dobbiamo scontentare sempre”, fa parte del nostro lavoro”.