Imperia. Si è aperto ieri ai visitatori il IX Concorso Internazionale di Decorazione Floreale Città di Imperia - Vele d’Epoca. La mostra è ancora visitabile fino alle 22 di questa sera. Ingresso libero.

Le composizioni sono allestite all’interno del Museo Navale in via Scarincio 7.

ELENCO VINCITORI :

I PREMIATI

GRAN PREMIO GENERALE a Anna Maria Rossini

Premi nelle categorie:

cat 1 A Le sublimi bufere -Moderno: 1° Enrico Barla e Carla Cravaschino 2° Maria Teresa Bozzini e Marisa Garibaldi 3° Genevieve Bene . Menzione: Laura Marabello e Germana Francesia

Cat 1B Le sublimi bufere-Moderno: 1°AnnaMaria Rossini 2° Maryvonne Douillard

Cat 2 Delta o estuario -Libero 1° Gianna Tasso 2° Chantal Lupi

Cat 3 L’anfora recuperata-Libero : 1°Antonietta Pastore 2°Geraldine Nutte 3°Luigina Conti

Menzione : Margherita Conrad

Cat 4 Pesce veloce del Baltico: il merluzzo -Tavola: 1° Franca De Paoli 2° Susanna Aloe

3° Roberta Rizzo

Cat 5 Amare il mare -Riservata ai bambini : 1° Maddalena Vavassori

Premi Speciali: Premio IIDFA per lo stile moderno a Enrico Barla e Carla Cravaschino

Premio per l’armonia del colore a Miriam Giordano

Premio per l’eleganza della composizione a Chantal Lupi

Premio per l’originalità a Giulia Falciola