Interruzione fornitura elettrica in strada Colla a Imperia: possibili disservizi alla rete idrica

Imperia. L’Amat comunica che: “Enel ha programmato per domani, mercoledì 5 settembre, dalle 9 alle 14, un intervento di manutenzione ai propri impianti in strada Colla ad Imperia, con interruzione della fornitura di energia elettrica.

L’interruzione potrebbe avere ripercussioni anche sul servizio fornito da Amat, con disagi ai clienti (cali di pressione nell’erogazione dell’acqua, fornitura irregolare o, nei casi più gravi, addirittura assente, nelle zone poste a quota più elevata) in tutto l’areale servito dagli impianti di rilancio ubicati presso Colle Lagorio. I disagi maggiori potranno verificarsi in via Dolcedo, zona Bastera, strada Vasia e Colle Lupi, strada Cantalupo-Ricci, Strada Coscia, Strada du Viccu, via S. Bartolomeo, via Moltedo, strada Montegrazie, strada della Ciappa e zone limitrofe.

Scusandoci per il disagio fornito, non dipendente dalla volontà di Amat, comunico i numeri di telefono ai quali rivolgersi per avere maggiori informazioni nel merito: 0183 713403, 0183 713404, 0183 713406, 0183 713407, 0183 7316650″.