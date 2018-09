Insulti e diffamazione: la campagna elettorale di Imperia finisce in Procura

Imperia. Finisce in procura la campagna elettorale più “social” e avvelenata di sempre: la denuncia presentata contro ignoti dagli esponenti di Forza Italia Marco Scajola, Antonello Ranise e Piera Poillucci ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di Lucia Scajola, figlia del sindaco neoeletto Claudio Scajola e di Paolo Petrucci, entrambi componenti dello staff di elettorale.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti (le indagini sono affidate al procuratore aggiunto Grazia Pradella) si sarebbero avvalsi di un profilo Facebook falso intestato a tale Sergio Gazzano residente a Poggi per diffondere notizie diffamanti sugli avversari politici.

Domenica scorsa si è svolta una perquisizione a casa di Lucia Scajola che di mestiere fa la giornalista a Villa Ninina dove risiede coi genitori e di Paolo Petrucci con relativo sequestro di telefonini e computer.

Marco Scajola, cugino dell’indagata, assessore regionale all’Urbanistica e coordinatore provinciale di Forza Italia si era occupato in prima persona della campagna elettorale, così come il cardiologo Antonello Ranise coordinatore cittadino del partito di Silvio Berlusconi che è stato rieletto, mentre Piera Poillucci, avvocato, non è riuscita a entrare in consiglio comunale.