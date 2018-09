Sanremo. Erano le 17 di ieri, mercoledì 19 settembre, quando una decina di bambini ha varcato la soglia della nuova palestra dell’Indomita Sanremo, in corso Inglesi 214. Ad attenderli, sul tatami, c’erano due insegnanti.

Uno “barbuto”: David D’Ambrosio e l’altro marziale, Davide Giusta. Ma nonostante le apparenze dell’inizio, il giovanissimi non erano lì per apprendere chissà quale nefandezza legata a qualche crudele tecnica di combattimento, in una ambiente truce e violento.

di 5 Galleria fotografica Corsi per bambini dell'Indomita Sanremo









Anzi, l’obiettivo principale dei due insegnanti, era quello di educare i bambini alla disciplina, al rispetto del prossimo e alla lealtà nello sport, tramite un corso ideato da loro: il karate/K1, che spiega sia i principi di un arte marziale come il karate che la capacità di mettere un paio di guantoni e sapersi muovere in tutta sicurezza su un ring.

Alla fine, proprio sul ring, in una giocosa dimostrazione, i piccoli combattenti hanno “sconfitto” l’esperto David D’Ambrosio. L’appuntamento per i corsi riservati ai bambini dai 6 ai 10 anni è tutti i mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18.15.

Per maggiori informazioni telefonare al 3342794946 oppure sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/sportdacombattimento/