Iniziano i corsi della “Indomita Sanremo” nella nuova palestra

Sanremo. Iniziano stasera, nella nuova palestra di corso Inglesi 214, i corsi di arti marziali della Indomita Sanremo. Si parte alle 20, con le discipline di thai boxe e K1, sotto la guida dell’insegnate, nonché presidente della ASD, David D’Ambrosio.

I corsi verranno replicati, alla stessa ora, ogni martedì e giovedì. Domani dalle 17 alle 18.15 è la volta dei bambini, con il karate/K1, seguiti dagli insegnati Davide Giusta e D’Ambrosio. Si tratta di un corso nuovo ideato dai due insegnati: un mix tra Karate e k1 con lo scopo di insegnare ai vostri figli sia i principi di un arte marziale come il Karate che la capacità di mettere un paio di guantoni e sapersi muovere in tutta sicurezza su un ring. Gli appuntamenti settimanali per i più piccoli sono al mercoledì e al venerdì.

Mercoledì e venerdi, dalle 9 alle 10.15, ci sono i corsi di Hatha Yoga con l’insegnati Francesca Sapioli. Negli stessi giorni, dalle 10.30 alle 11.45: corsi di autodifesa per donne tenuti dall’insegnate Giusta.

Il presidente D’Ambrosio desidera ringraziare i seguenti sponsor: Riviera 24; Colorificio Carini; La Taverna; Napa center; Hotel Globo; Panificio De Mattei e SoulBurgher