Incontro con le minoranze, Trucchi (Semplicemente Bordighera): “Non mi interessa fare un ricorso al Tar”

Bordighera. Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera esprime il suo pensiero in merito al possibile ricorso al Tar da parte delle minoranze. Spiega di non essere mai stato interessato a fare ricorso al Tar.

“Il sindaco Ingenito, dopo il mancato incontro di ieri (oggi per chi legge, ndr) pomeriggio in Comune, parla di volontà ricattatoria da parte della opposizione consiliare di Bordighera. Ingenito sapeva benissimo, per averglielo io personalmente preannunciato per telefono alle ore 14,30 e quindi circa due ore prima dell’incontro, che la esclusiva volontà che mi animava era quella di rappresentargli ancora una volta, prima del consiglio comunale di venerdì, che a mio giudizio era stata commessa una grave mancanza nel non fare passare in commissione affari generali la pratica concernente

le variazioni di bilancio.

Non mi interessava e non mi interessa tuttora fare un ricorso al TAR e non ho nulla da chiedere al Sindaco. Esigo quindi rispetto nei miei confronti e rispetto verso le prerogative delle opposizioni che svolgono il lavoro che loro compete”.