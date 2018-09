Incidente a San Romolo: ferito motociclista

Sanremo. Un motociclista è rimasto ferito intorno alle 18, scontrandosi frontalmente con un altro centauro in un sentiero impervio in zona San Romolo, all’altezza della strada per Baiardo.

A raggiungere il ferito, utilizzando un fuoristrada visto il manto stradale sconnesso, è stato il personale sanitario del 118 con i vigili del fuoco del distaccamento matuziano.

Dopo essere stato stabilizzato, il motociclista è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo, dove i medici stanno valutando le sue condizioni.