Incendio alle spalle di Roquebrune a poca distanza dal confine

Incendio ancora da spegnere a Roquebrune Cap Martin, al confine con Mentone. Appena iniziate le prime raffiche di vento, subito si è sviluppato questo incendio in una zona detta ‘Piste de Coupière’ in collina.

Immediato l’allarme che ha portato sul posto una quarantina di pompieri in arrivo da Sospel e Nizza oltre a Mentone che hanno provveduto subito a mettere in sicurezza alcune abitazioni private, ma hanno chiesto l’intervento dei bombardieri d’acqua, elicotteri che vengono utilizzati in queste occasioni.

I mezzi aerei continuano ad effettuare lanci sulle fiamme che hanno già incenerito diverse centinaia di metri quadri di vegetazione, con l’incendio che non è ancora stato dichiarato sotto controllo. Le forti raffiche di vento che continuano a sferzare la Costa Azzurra e la nostra Riviera non aiutano di certo l’opera dei pompieri.