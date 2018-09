Imperia, viabilità modificata per le Vele d’epoca

Imperia. In occasione dell’evento “Vele d’epoca di Imperia 2018- Panerai Classic Yachts Challange” la viabilità nella zona di Borgo Marina sarà modificata come segue.

Nei giorni 5-6-7-8-9 settembre:

– Doppio senso di circolazione in via Pirinoli dalle 08 del giorno 5 settembre fino al termine dell’evento.

Nei giorni 5-6-7-8 settembre:

– Chiusura di via Boine dalle 20 alle 03

– Chiusura di via Scarincio in direzione ponente- levante, dall’intersezione con via Croce di Malta dalle 20 alle 03

– Chiusura di via Scarincio in direzione levante- ponente, dall’area ex dogana, dalle 18 alle 03

L’accesso all’area di Borgo Marina resta garantito per i titolari di pass ZTL, per gli ospiti delle strutture ricettive e per i soggetti autorizzati da Assonautica Imperia.

L’accesso all’area di parcheggio sul molo Salvo è consentito fino alle 20; oltre tale orario sarà garantito solo per i possessori di abbonamento con tessera magnetica al seguito.

Nella serata di sabato 8 settembre, l’accesso sarà interdetto senza deroghe, dalle 20, per ragioni di sicurezza relative allo spettacolo pirotecnico in programma.

Aree di parcheggio consigliate:

– ZONA SAN LAZZARO

– LUNGO MARE AMERIGO VESPUCCI

– LUNGO MARE MARINAI D’ITALIA

– ZONA EX STAZIONE DI PORTO MAURIZIO

– VIA BOINE, con accesso fino alle 20:00 ed uscita garantita

– MOLO SALVO, con accesso fino alle 20:00 ed uscita garantita

– CORSO GARIBALDI

– PIAZZA DUOMO

Sarà garantito il funzionamento degli ascensori dalle ore 08:00 alle ore 02:00. Sarà disponibile il “Trenino”, con servizio prolungato fino alle ore 01:00. La fermata di Borgo Marina, dalle ore 18:00, sarà in via Scarincio di fronte al Museo Navale.